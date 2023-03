Ingenieurs zijn erin geslaagd om een stuk cheesecake met zeven verschillende ingrediënten volledig in 3D te printen. En wat dacht u van gezonde gummibeertjes? ‘We vinden het een leuke manier om klanten te verrassen.’

Drie jaar geleden werd in Vlaanderen voor het eerst een ­woning met twee verdiepingen volledig ge-3D-print in beton. Niet alleen in de bouwsector, maar ook in de keuken zou de technologie tot een ­revolutie ...