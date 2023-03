Transvrouwen mogen niet langer deelnemen aan atletiekwedstrijden

De atletiekbond World Athletics heeft vandaag besloten dat transvrouwen vanaf 31 maart uitgesloten worden voor wedstrijden als ze hun puberteit als man doorgemaakt hebben.

Transvrouwen die door hun puberteit als man gegaan zijn, mogen vanaf 31 maart niet langer deelnemen aan wedstrijden van de atletiekfederatie World Athletics, zo melden BBC en Sky News. Tot vandaag moesten ze aantonen dat de hoeveelheid testosteron langdurig onder een drempelwaarde bleef.

Maar daar wordt dus nu komaf mee gemaakt. Een werkgroep moet nu verder onderzoek doen over de kwestie. ‘We zeggen niet “nee” voor altijd’, aldus voorzitter Sebastian Coe.

De atletiekbond besloot ook om de regels aan te scherpen voor vrouwen met verschillen in geslachtsontwikkeling (DSD). De maximale hoeveelheid plasma-testosteron wordt gehalveerd, van vijf naar 2,5 nanomol.

De beslissing heeft onder meer gevolgen voor Caster Semenya, de Zuid-Afrikaanse tweevoudig Olympisch kampioene op de 800 meter. Christine Mboma, uit Namibië, won zilver op 200 meter op de Olympische Spelen van Tokio in 2021.

Transgenderrechten zijn een belangrijk discussiepunt geworden, nu de sportwereld zoekt naar een evenwicht tussen inclusiviteit en het voorkomen van oneerlijke concurrentie. Volgens lgbti- organisaties komt het uitsluiten van trans atleten neer op discriminatie, maar toch heeft World Athletics dus nu besloten transvrouwen vanaf 31 maart uit te sluiten van vrouwelijke competities.

Na de zwemsport

Eerder deed World Aquatics dat al: dat stemde vorig jaar in met een beperking van de deelname van trans atleten aan vrouwenwedstrijden en richtte een werkgroep op om een ‘open’ categorie in te stellen. Destijds prees Sebastian Coe, de voorzitter van World Athletics, het bestuursorgaan van de zwemsport voor het nemen van het besluit.

In januari had World Athletics al aangegeven dat het had overlegd met de aangesloten bonden over een voorstel om de regels voor deelname van transgender vrouwen aan wedstrijden voor vrouwen te wijzigen. ‘We zullen de wetenschap volgen... om de vrouwelijke categorie te beschermen, de eerlijkheid in onze wedstrijden te handhaven en zo inclusief mogelijk te blijven’, klonk het. Toen zag het ernaar uit dat het de maximaal toegestane hoeveelheid plasma-testosteron zou halveren, maar nu heeft het dus besloten transgendervrouwen volledig van de competities te bannen.

