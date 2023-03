‘Voor Brugge’, daar kan toch niemand tegen zijn?

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Voor Brugge (1)

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) mispakte zich eerder deze week nog met zijn nieuwe partijnaam voor de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Brugse CD&V - lijst burgemeester’ is te lang om op de kiesbrief te staan. Dat probleem hebben de Brugse liberalen alvast niet. Ze trekken als ‘Voor Brugge’ naar de verkiezingen. De mosterd werd in Gent gehaald, waar burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) de stadslijst Voor Gent – een combinatie van Open VLD en Vooruit – trekt.

Voor Brugge (2)

Maar ‘Voor Brugge’ is geen stadslijst waarbij verschillende partijen samenwerken. De bedoeling van de Brugse liberalen is wel om de lijst open te stellen voor Bruggelingen die niet aan de partij gebonden zijn. Wie aansluit, moet wel niet meer rekenen op een van de twee topposities op de lijst. Die hebben Vlaamse parlementslid Mercedes Van Volcem en kamerlid Jasper Pillen – beiden schepenen – al ingenomen. Van Volcem trekt de lijst.

Voor Brugge (3)

Die beslissing over het lijsttrekkerschap is volgens Pillen tot stand gekomen ‘door met elkaar te spreken.’ Zo laat hij in een dubbelinterview met Van Volcem in de Krant van West-Vlaanderen optekenen. ‘Eigenlijk zitten we in een luxesituatie. Wij hebben twee sterke figuren, een man en een vrouw, die actief zijn in Brugge en in Brussel.’ Maar de keuze was volgens Van Volcem klaar als een klontje. ‘Ik heb de meeste voorkeurstemmen, de meeste ervaring ... Het zou raar zijn mocht ik achter Jasper op de lijst staan.’

Voor Brugge (4)

Of ze dan burgemeester wil worden? ‘Het zou een mooie beloning voor mijn inzet zijn, maar ik zal even tevreden zijn als ik weer schepen kan worden. Het burgemeesterschap vergt ook inspanningen – al die recepties, al die uren in de auto – die me iets minder liggen.’ Pillen ziet dat wel zitten. ‘Dat is meer iets voor mij’, zegt hij lachend. Maar hij zal nog even geduld moeten oefenen. ‘In 2030 is het volledig aan Jasper, ja’, besluit Van Volcem.

Voor Bergen

Ondertussen zet PS-voozitter Paul Magnette zijn strijd voor een masteropleiding geneeskunde in Bergen en Namen onverdroten verder. Hij dreigde donderdagochtend opnieuw op de radio om de Franse Gemeenschapsregering te omzeilen via een wisselmeerderheid als er volgende week geen beslissing is gevallen. Het interview irriteerde Pierre-Yves Jeholet (MR), de minister-president van de Franse Gemeenschap, zodanig dat hij het punt niet eens wou bespreken in de regering.