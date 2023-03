De komende drie maanden zijn beslissend voor de invoering van statiegeld op blikjes en plasticflessen. Dát het statiegeld er komt, staat vast. Twee bekende systemen en één vers concept liggen een laatste keer op de grill.

‘In drie jaar tijd is de manier waarop naar statiegeld gekeken wordt enorm veranderd. In het begin waren de producenten en de Vlaamse regering tegen, terwijl het in Brussel en Wallonië in het regeer­akkoord ...