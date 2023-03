Pfeiffer Georgi komt solo aan in Brugge-De Panne, Shari Bossuyt valt naast het podium

Pfeiffer Georgi (22) heeft de Classic Brugge - De Panne op haar naam geschreven. De Britse van Team DSM reed tijdens de laatste passage in de Moeren op kousenvoeten weg uit een kopgroep van tien. Georgi boekte zo de grootste zege in haar carrière. Elisa Balsamo en Lorena Wiebes vervolledigden het podium. Shari Bossuyt moest vrede nemen met een vijfde plaats.

Al vroeg in de koers werd het peloton opgeschrikt door een grote valpartij. Verschillende rensters belandden in de gracht, waarop de organisatie besliste om de koers even stil te leggen. In tiental minuten later trok het peloton zich opnieuw op gang, maar de ene valpartij bleef de andere opvolgen.

De wind hield dan ook stevig huis in en rond de Moeren. Verschillende keren brak het peloton daardoor in stukken, maar telkens kwam het opnieuw samen. Op 53 kilometer van de meet reden tien rensters dan toch definitief weg. Elisa Balsamo, Lorena Wiebes, Alice Barnes, Pfeiffer Georgi, Megan Jastrab, Amalie Dideriksen, Maike van der Duin, Christina Schweinberger en onze landgenotes Shari Bossuyt en Julie De Wilde maakten onderling uit wie de sterkste was.

Uiteindelijk was het Pfeiffer Georgi die aan het langste eind trok na een sterke aanval tijdens de laatste passage in de Moeren. Ze reed solo over de streep en boekte zo de grootste zege in haar carrière. Een bekroning voor haar sterke seizoen tot nu toe, met ook al een 9de plaats in de Strade Bianche en een vijfde plek in de Omloop het Nieuwsblad.

Lees ook