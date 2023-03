Oplossing voor zeventig asielzoekers die federaal gebouw in Sint-Joost-ten-Node bezetten

De zowat zeventig asielzoekers die sinds 12 maart een gebouw aan de Koning Albert II-laan in Sint-Joost-ten-Node bezetten, krijgen allemaal een fatsoenlijk onderkomen. Dat is de oplossing die donderdag uit de bus gekomen is na bemiddeling van een vrederechter tussen de advocaten van de asielzoekers en die van de federale regering.

De betrokken asielzoekers zullen worden opgevangen, sommige in centra van Fedasil, andere in accommodaties die door het Brusselse Gewest worden beheerd.

Het gebouw, waar het Nationaal Crisiscentrum zich in de toekomst zal vestigen, wordt al bijna twee weken bezet door een groep van een zeventigtal asielzoekers en sympathiserende burgers. De Regie der Gebouwen trok naar de vrederechter om het gebouw te laten ontruimen.

‘De vrederechter heeft een beslissing genomen en schept hiermee duidelijkheid’, reageert staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). ‘Het is goed dat de vrederechter ons voorstel bevestigt van een week geleden. Er zijn plaatsen in de noodopvang van het Brussels Gewest waar deze mensen opgevangen kunnen worden. Het is jammer dat de bezetters niet op onze uitgestoken hand zijn ingegaan en toen naar de noodopvang zijn gegaan. Zij hebben tot maandag 27 maart om het gebouw te verlaten. Ik hoop dat het niet tot een ontruiming moet komen.’

Het collectief Stop de opvangcrisis spreekt van een overwinning voor de asielzoekers. ‘Eerder weigerden ze een aanbod tot noodopvang door het gewest omdat er geen garantie was dat die opvang langer dan 28 dagen zou duren. De bemiddelingsprocedure van de vrederechter heeft ervoor gezorgd dat de federale overheid nu wel deze garantie geeft. De asielzoekers hebben daarom besloten het aanbod van de Regie der Gebouwen, die de federale overheid vertegenwoordigd in deze zaak, te accepteren’, zo klinkt het.

