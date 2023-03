Dan toch geen containerdorp voor asielzoekers in Kampenhout

De tijdelijke opvang voor zo’n 400 asielzoekers op een terrein in Kampenhout zal er dan toch niet komen. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V).

De Moor wilde op het voormalige militair domein in het Hellebos, waar een slipschool van de federale politie gevestigd was, een tijdelijke opvangplaats voor honderden asielzoekers optrekken. Burgemeester Kris Leaerts (Team Burgemeester Kampenhout) had eerder zijn fiat gegeven. ‘Kampenhout is een solidaire gemeente en we zullen de buurtbewoners de komende dagen verder informeren. De afspraak is dat na de sluiting van het tijdelijke opvangcentrum de herbestemming tot natuurgebied wordt doorgezet.’

Maar er kwam ook veel protest tegen die beslissing, onder meer van N-VA en voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) besliste vanuit de Vlaamse regering dat het containerdorp geen vergunning zou krijgen, officieel vanwege de impact op de omliggende natuur.

Onder die druk verlaat Nicole de Moor nu de piste van het containerdorp in Kampenhout. ‘Zoals ik altijd heb aangegeven zijn terreinen vaak in onderzoek. Als opvang mogelijk is op een terrein dan organiseren wij opvang, als dat niet mogelijk is dan doen wij dat niet. Dat lijkt me de logica zelve’, zegt De Moor. ‘Ook in Kampenhout zijn we zo te werk gegaan. Ik betreur dat sommige politici dat onderzoek niet afwachtten en dachten te kunnen scoren met het zaaien van onrust. Intussen is er duidelijkheid en blijkt dat het in Kampenhout niet mogelijk is om op zeer korte termijn alle nodige technische werken, zoals het aanleggen van riolering, te voorzien. Ik wil burgemeester Leaerts graag bedanken voor de open houding in het zoeken naar oplossingen.’

Het is een serieuze streep door de rekening van de federale regering. De extra opvangplaatsen zijn een speerpunt van de migratiedeal die Vivaldi onlangs sloot. Haar kabinet laat weten dat het de beloofde opvangplaatsen elders zal installeren. ‘De containers zijn ter beschikking, we moeten er enkel nog een plaats voor zoeken.’

Lees ook