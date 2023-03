Brussels Airlines krijgt opnieuw een vrouw als ceo

Brussels Airlines heeft een nieuwe ceo: Dorothea von Boxberg. Zij zal op 15 april het roer van de luchtvaartmaatschappij in handen nemen.

Von Boxberg is nu nog ceo van Lufthansa Cargo. Zowel Brussels Airlines als Lufthansa Cargo maakt deel uit van de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa. Von Boxberg volgt in de voetsporen van Peter Gerber, die vorige maand met onmiddellijk ingang stopte als ceo van Brussels Airlines omdat hij overstapt naar de Duitse concurrent Condor. Christina Foerster nam tijdelijk de leiding bij Brussels Airlines ad interim van hem over. Zij was al ceo van de luchtvaartmaatschappij van 2018 tot 2020 en is ook lid van de raad van bestuur van Lufthansa.

‘Ik ben zeer tevreden dat Dorothea von Boxberg, een ervaren en bekwame airline manager uit ons eigen team, de leiding overneemt bij Brussels Airlines. Met haar uitgebreide kennis en brede inzicht in vracht- en passagiersluchtvaart zal zij de komende jaren de succesvolle transformatie van Brussels Airlines, de Belgische nationale luchtvaartmaatschappij blijven aansturen’, aldus Foerster in een persbericht. Von Boxberg (1974) begon haar professionele carrière in 1999 bij Boston Consulting Group. In 2007 stapte ze over naar Lufthansa Group, waar ze verschillende managementfuncties bekleedde.

De laatste jaren wisselt Brussels Airlines regelmatig van ceo. Vijf jaar geleden, begin 2018, leidde Bernard Gustin de maatschappij, in april van dat jaar werd hij opgevolgd door Foerster, en zij werd begin 2020 dan weer opgevolgd door Dieter Vranckx. Hij ruimde iets meer dan een jaar later plaats voor Gerber. Vranckx staat nu aan het hoofd van Swiss, een andere maatschappij van de Lufthansa-groep.

