Strijd om olierederij Euronav eindigt in gewapende vrede

De aandeelhouders van de Belgische olierederij Euronav hebben de samenstelling van de raad van bestuur serieus door elkaar geschud.

Twee van de vijf huidige bestuurders zijn weggestemd op de bijzondere algemene vergadering in Antwerpen. De twee grote minderheidsaandeelhouders – de familie Saverys en de Cypriotische oliereder Frontline – verwerven allebei twee zitjes in de raad van bestuur.

Die twee hebben samen zo een meerderheid in de nieuwe raad van bestuur van Euronav. De topman van Frontline, Lars Barstad, zei na afloop aan De Standaard tevreden te zijn over de uitslag van de stemming.

Hij stak niet weg dat Frontline ervoor heeft gezorgd dat twee van de vijf huidige onafhankelijke bestuurders van Euronav het niet hebben gehaald.

Volgens hem heeft Euronav nu een uitgebalanceerde raad van bestuur, waarbij de rest van het aandeelhouderschap vertegenwoordigd is door de drie bestuurders die overblijven.

Hij vindt de uitslag een goed vertrekpunt om in de raad van bestuur de discussie aan te gaan over de toekomst van Euronav. De familie Saverys is vragende partij om de activiteiten van de olierederij snel te gaan vergroenen.

De twee grote minderheidsaandeelhouders reageerden duidelijk opgelucht dat ze elkaars kandidaten hebben gesteund. Na afloop werd er uitgebreid handen geschud tussen Marc Saverys, de peetvader van de bekendste maritieme familie van ons land, en de toplui van Frontline. Twee van de meest vooraanstaande namen uit de Europese scheepvaartsector gaan nu praten over hoe het verder moet met Euronav.

De top van CMB wou na afloop van de aandeelhoudersvergadering geen commentaar geven op de uitslag. Maar Alexander Saverys, ceo van CMB en de oudste zoon van Marc Saverys, stak zijn tevredenheid toch niet onder stoelen of banken.

Een eerdere poging van CMB vorig jaar om een vertegenwoordiger te krijgen in de raad van bestuur liep nog helemaal mis.

