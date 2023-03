Zwaar zieke vrouw die haar man doodde, is overleden in psychiatrisch ziekenhuis

Hilde V., de vrouw uit Kuurne die in november vorig jaar haar hulpbehoevende echtgenoot ombracht, is nu ook zelf overleden. Dat zegt het West-Vlaamse parket donderdag. Ze is overleden in het psychiatrisch ziekenhuis in Kortrijk, waar zij onder elektronisch toezicht verbleef.

Hilde V. leed al 23 jaar aan multiple sclerose (MS) en leunde heel erg op haar man Jo Depypere voor haar verzorging. Maar in september vorig jaar kreeg haar echtgenoot een trombose tijdens een vakantie in Frankrijk, waardoor hij half verlamd raakte. De man moest zijn werk en hobby’s opgeven, en kon ook niet meer instaan voor de zorg van zijn vrouw.

Volgens de verklaringen van Hilde V. besliste het koppel op 22 november vorig jaar om samen uit het leven te stappen. Tijdens een reconstructie toonde de vrouw hoe zij haar man die dag medicatie gaf en hem uiteindelijk versmachtte met een kussen. Bedoeling was dat ook zij daarna een overdosis medicatie zou nemen, maar haar poging mislukte.

Hilde V. werd aangehouden op verdenking van moord, omdat haar verklaringen eerst goed moesten worden uitgezocht. Haar advocaat bekwam dat ze tijdens het onderzoek werd vrijgelaten onder elektronisch toezicht. In die zin dat ze verder mocht verblijven in het psychiatrisch ziekenhuis in Kortrijk. Daar is ze woensdagavond echter overleden, bevestigt het West-Vlaamse parket nu.

Wie vragen heeft rond zelfdoding of nood heeft aan een gesprek, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

