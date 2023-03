Welke koers moet Euronav in de toekomst gaan varen?

De Belgische olietankerrederij Euronav stevent donderdagmiddag af op zeer cruciale en spannende uren. De aandeelhouders moeten beslissen over een nieuwe samenstelling van de raad van bestuur. Het zal meteen duidelijk maken of olievervoer de prioriteit blijft in de toekomst of de deur opengaat om de vloot klaar te stomen voor het transport van groene alternatieve brandstoffen. Wat staat er op het spel?