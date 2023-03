De juiste weersomstandigheden, een aerodynamische outfit en een hellingsgraad van 98 percent: ziedaar het recept om het snelheidsrecord op ski’s te breken. De 32-jarige Fransman Simon Billy is woensdag in Vars, in de Franse Alpen, met 255,5 kilometer per uur naar beneden gescheerd. Bekijk de spectaculaire beelden in bovenstaande video.