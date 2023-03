Werner Bischof werd een reus dankzij zwart-wit, maar kleur was zijn grote liefde. Met de vondst van honderden negatieven wekt zijn zoon ze tot leven.

Zoals bij zoveel jonggestorven talenten vraag je je ook bij Werner Bischof af van wat voor fraais we allemaal verstoken zijn gebleven. De Zwitser stierf op 16 mei 1954 in de Andes in Peru, toen de jeep ...