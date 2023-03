Podcast Letteren | Wint debutant Tülin Erkan met ‘Honingeter’ de literatuurprijs Boon?

Wie wint de tweede editie van de Boon, de Vlaamse literatuurprijs? In deze podcast stellen we u wekelijks op vrijdag de vijf genomineerden voor. Deze aflevering gaat over Honingeter door Tülin Erkan, een debutant.





Erkan (1988) groeide op in Oostende bij een Franstalige moeder en een Engelstalige grootmoeder. Haar zomers bracht ze door bij haar vader in Turkije.

In Honingeter vertelt ze over Sibel. Sibel wacht in de luchthaven van Istanboel. Elke dag opnieuw mist ze haar vlucht naar Brussel. Een zieke piloot, een zonderlinge veiligheidsagent en een drugshond vergezellen haar op haar dwaaltocht. Een metafoor natuurlijk. Want iedereen is in transit. Iedereen leeft in een schemergebied tussen vertrekken en aankomen.

Bij de Boon 2023 hoort ook een publieksprijs. Wie die krijgt, beslist u. Stemmen voor uw favoriete boek kunt doen via standaard.be/deboon.

