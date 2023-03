Lindsay Lohan, Akon en andere celebrity’s aangeklaagd voor promoten cryptomunten

De Amerikaanse beurswaakhond heeft acht celebrity’s aangeklaagd voor het illegaal promoten van cryptomunten. Zes beklaagden, onder meer Lindsay Lohan en Jake Paul, kochten hun rechtszaak af door boetes te betalen.

De acht beroemdheden maakten volgens de Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse beurswaakhond, op illegale wijze reclame voor de cryptomunten Tronix en Bittorrent. Ze maakten niet bekend dat ze betaald werden voor het aanprijzen van die munten aan hun miljoenen volgers, en hoeveel ze daar exact voor opstreken. Dat is nochtans wettelijk verplicht.

Het gaat om actrice Lindsay Lohan, zanger Austin Mahone, zanger en producer Akon, pornoactrice Kendra Lust, rapper Lil Yachty, muzikant Ne-Yo, rapper Soulja Boy en bokser/Youtuber Jake Paul.

De meesten van hen kochten de zaak tegen hen af, door in totaal meer dan 400.000 dollar aan boetes te betalen. De SEC benadrukt dat ze daarbij de feiten niet uitdrukkelijk hebben toegegeven, noch hebben ontkend. Enkel de muzikanten Soulja Boy en Austin Mahone hebben het schikkingsvoorstel geweigerd.

Lindsay Lohan reageerde niet op een verzoek tot commentaar van het persagentschap Bloomberg. Op het moment dat zij haar volgers opriep om te investeren in de cryptomunten, had ze volgens de aanklacht 8,4 miljoen volgers op Twitter. De 36-jarige actrice, die volgens de aanklacht tegenwoordig in Dubai woont, moest in totaal 40.000 dollar ophoesten aan boetes en vereffeningen. Jake Paul moest 10.000 dollar betalen.

Marktmanipulatie

Samen met de aanklachten tegen de acht celebrity’s, opende de SEC ook een zaak tegen de beruchte crypto-ondernemer Justin Sun, die in China werd geboren maar tegenwoordig staatsburger is van het Caribische eiland Grenada. Volgens de SEC verhandelde Sun via zijn bedrijven – Tron Foundation, BitTorrent Foundation en Rainberry – beleggingsproducten zonder de wettelijk vereiste goedkeuring van de beurswaakhond. De SEC beschuldigt hem daarnaast van fraude en marktmanipulatie.

Jake Paul. Foto: afp

‘Sun en zijn medeplichtigen misleiden beleggers op een eeuwenoude manier, namelijk door hen eerst beleggingen aan te praten die niet aan de wettelijke vereisten voldoen, en vervolgens de markt voor diezelfde effecten te manipuleren’, schrijft de SEC in een verklaring.

Sun stapte heel vroeg in de bitcoin, om met de opbrengsten daarvan het platform Tron op te richten. Die software draait op een blockchain (digitaal logboek) en wordt door duizenden softwaretoepassingen gebruikt, voornamelijk voor computergames en apps om mee te gokken. In een reactie op Twitter zegt de crypto-ondernemer dat de aanklacht tegen hem ‘ongegrond is’, en dat hij voortgaat met het uitbouwen van ‘het meest gedecentraliseerde financiële systeem ooit’.

