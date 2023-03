Museumpas goed voor twee miljoen museumbezoeken

Sinds de museumpas in september 2018 werd gelanceerd, werd hij al voor twee miljoen museumbezoeken gebruikt. Tussen september vorig jaar en februari 2023 werden 70.000 nieuwe abonnees verwelkomd. Het abonnement, waarmee je een jaar onbeperkt op bezoek kan bij de aangesloten musea, mikt ook dit jaar op een forse groei.

De heropening van het KMSKA in Antwerpen, dat meteen inpikte bij de museumpas, was goed voor een stijging in de interesse. Daarnaast heeft ook de televisieserie Het verhaal van Vlaanderen impact gehad. Bij elk van de tien afleveringen gaf de organisatie specifieke tips voor een museumbezoek dat bij de tijdsperiode aansloot. ‘We zagen dit als een uitgelezen kans om onze Belgische musea in de schijnwerpers te zetten’, zegt directeur Erika T’Jaeckx.

Het aanbod blijft stijgen. Recent sloten C-mine in Genk en Atlantikwall Raversyde aan, zodat de teller intussen op 225 aangesloten musea staat.

