Spontane staking bij De Lijn in Limburg na agressie tegen chauffeur

Chauffeurs van vervoersmaatschappij De Lijn hebben donderdagochtend het werk neergelegd in Limburg. Het gaat om een spontane protestactie naar aanleiding van een schermutseling tussen twee passagiers en een chauffeur gisterenavond in Genk.

De directie van de vervoersmaatschappij beaamt dat het busvervoer zo goed als volledig lam ligt in de provincie. ‘Hier en daar rijden nog bussen van maatschappijen die voor De Lijn werken’, zegt een woordvoerster van De Lijn. ‘We raden passagiers dan ook aan de website te raadplegen om na te gaan of hun bus uitrijdt of niet.’ In de loop van de dag zijn er gesprekken tussen vakbonden en directie.

De staking ontstond nadat een chauffeur een van zijn passagiers had aangesproken omdat die aan het vapen was. Daarop kreeg de man rake klappen van de vaper en een kompaan. De bestuurders van de vervoersmaatschappij zijn niet te spreken over het voorval en hebben donderdagochtend dan ook spontaan het werk neergelegd.

Vakbondsmilitanten wijzen erop dat dit geen alleenstaand feit is, maar dat de gebeurtenis wel zorgt voor de spreekwoordelijke druppel. ‘Er moet dringend werk worden gemaakt van een betere bescherming van onze chauffeurs’, zegt een afgevaardigde. ‘Verbaal maar ook fysiek geweld neemt almaar toe. Dat kunnen we echt niet toelaten.’

