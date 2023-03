Overwegend zwaarbewolkte donderdag

Het wordt donderdag overwegend zwaarbewolkt met soms een opklaring en een drogere periode, maar geregeld ook buien die hier en daar intens kunnen zijn.

De maxima schommelen van 9 tot 12 graden in de Ardennen en liggen rond 13 à 14 graden elders in het land. De zuidwestelijke wind blijft overwegend vrij krachtig met rukwinden tot rond 60 km/ u, bij de meest intense buien mogelijk iets meer. Dat voorspelt het KMI.

Een actieve golfstoring trekt in de nacht van donderdag op vrijdag over het land vanaf het zuidwesten, met matige regenval en lokaal ook intense buien. De minima schommelen van 8 tot 10 graden.

Vrijdagochtend is het nog bewolkt met de laatste regen in het uiterste oosten. Elders is het wisselend bewolkt en tijdelijk droger. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en ontstaan er buien, die eventueel vergezeld kunnen zijn van een onweer. De maxima liggen tussen 10 en 14 graden.

Zaterdag blijft het wisselvallig met regelmatig buien, eventueel met een donderslag. De maxima schommelen tussen 5 en 12 graden. Zondag wordt het zwaarbewolkt met mogelijk veel regen. De maxima liggen tussen 3 en 7 graden. Maandag stroomt koelere en onstabiele lucht over ons land. We krijgen een afwisseling van brede opklaringen en wolkenvelden met buien. De maxima liggen tussen 2 en 7 graden.