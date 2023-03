Bioplasticproducent blijft op de sukkel

Het Nederlandse Avantium verloor 5,8 procent na de publicatie van de jaarresultaten. Het zag zijn verlies oplopen van 24,4 miljoen euro in 2021 tot 29,6 miljoen euro in 2022. Avantium maakt een revolutionair soort plastic op basis van suikers die het niet uit aardolie, maar uit planten haalt. Het bedrijf sukkelt al jaren met het opschalen van de productie. Lang wou het een eerste fabriek bouwen op de site van BASF Antwerpen, maar dat ging niet door. Nu wordt een fabriek in Delfzijl gebouwd. Avantium probeert al verkoops- en licentiecontracten te ver­kopen. Op die manier kon het de inkomsten optrekken van 17,6 naar 25,5 miljoen euro. Het aandeel dat in 2017 naar de beurs ging tegen 11 euro, is daardoor al jaren op de sukkel. (sdc)