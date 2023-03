Weg met het dominante algoritme

Geïnspireerd door iemand op Twitter deed ik een veel­zeggend experimentje met ChatGPT. Ik vroeg het AI-programma om tien filosofen op te noemen. Het gehoorzaamde en kwam met Plato, Aristoteles en acht andere westerse denkers zoals Kant, Nietzsche en Hobbes, alle acht van na de middeleeuwen en allemaal mannen. Toen ik ChatGPT daarop vroeg waarom er geen enkele vrouw bij stond, excuseerde het zich voor de ver­getelheid en lijstte prompt tien vrouwelijke filosofen op: Nussbaum, De Beauvoir, Sontag, Arendt … Kennelijk voelde de bot zich er slecht over, want hij benadrukte nog dat ‘er nog veel meer vrouwen zijn die cruciale bijdragen geleverd hebben aan de filosofie’ en dat het ­belangrijk is om hun werk te erkennen. Lekker woke.