Traag maar zekerdraait de islam bij

Een queer iftar in de Roma, wat een leuk idee! Wat zou het mooi zijn als dat zou kunnen plaatsvinden in Antwerpen, een stad die overloopt van diversiteit in allerlei facetten. Dat die bijzondere iftar niet kan plaatsvinden wegens dreigementen, is dan ook bijzonder jammer. Samen ­iftar vieren (de maaltijd die tijdens de ramadan genuttigd wordt na zonsondergang) is belangrijk in de islam, ook voor lgbti-moslims. Het kan misschien zo zijn dat sommige moslims die queer iftar als een ­provocatie zien, maar dat neemt niet weg dat er lgbti-moslims bestaan, dat zij steeds vaker uit de kast komen en dat ze hun ­veilige ruimte vragen zolang dat nodig is. Hoe er ook wordt gedreigd met geweld, het zal mensen niet doen veranderen van geaardheid.