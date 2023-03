Gewoontedieren die we zijn, maakten we de quesadilla’s met paddenstoelen met pruimensalsa van Ottolenghi. Dat is bij ons snel een klassieker geworden. In de krant een paar maanden geleden zagen ze er nog lekkerder uit dan in onze keuken, en oranjer, maar dat is met veel dingen zo, we hebben dat leren aanvaarden. Bij Ottolenghi moet je.