Acteur Stefaan Degand wordt maestro

Acteur Stefaan Degand zal begin volgend jaar de vierde symfonie van Brahms dirigeren met een tachtigkoppig orkest in Bozar, in Brussel. Daarmee maakt Degand zijn ‘enige artistieke droom’ werkelijk, zoals hij in 2020 aan deze krant vertelde. ‘Ik beluister de vierde symfonie van Johannes Brahms maandelijks. En dan luchtdirigeer ik mee in de living’, zei hij toen daarover.

Op 27 januari 2024 zal het Belgian National Orchestra onder leiding van Degand te zien zijn in de Henry Le Boeufzaal in Bozar. Zijn voorbereiding gaat nu al van start en is volgend jaar te volgen in de nieuwe docureeks Maestro ­Degand op Canvas en VRT Max. (jro)