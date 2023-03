Loena Hendrickx doet mee voor WK-medaille

Op het EK kunstschaatsen, eind januari, ging Loena Hendrickx voor goud, maar werd het zilver. In de aanloop naar het WK nam ze sportpsychologe en gewezen topatlete Eline Berings in de arm. Ze moest weer meer leren genieten van de sport. En dat lijkt gelukt voor het WK in Tokio. ‘Ik sta hier met een ­brede glimlach op mijn gezicht en ik ben trots op mezelf’, zei ze, nadat ze de ­vijfde plek had veroverd in de korte kür.

De Japanse publiekslievelinge Kaori Sakamoto (79.24 punten) lijkt na een indrukwekkende korte kür op weg naar goud, maar het podium ligt nog niet vast. Er zijn nog enkele kandidates, onder wie Loena Hendrickx (71.94). Ze kende één schoonheidsfoutje, landde haar combo drievoudige lutz en drievoudige toeloop net niet, maar schaatste voor het overige voorbeeldig.

De 16-jarige Nina Pinzarrone, vijfde bij haar EK-debuut eind januari, gaat als veertiende de finale in met een persoonlijk record (62.04). Ze zal wel een superdag moeten ­hebben om de top tien te ­halen. Ook de 18-jarige Jade Hovine scoorde nooit hoger in een korte kür (54.10). Als 26ste kwam ze twee plaatsjes tekort voor de finale. (hjb)