Personages, camera, regie? Check, check, check! Met haar films, waarin ze alle rollen zelf speelt, oogst kunstenares Ariane Loze steeds meer lof in binnen- en buitenland. ‘Mijn camera en ik raken overal.’

Liefst zeven tentoonstellingen, waarvan vier in België: de one-woman-films van kunstenares Ariane Loze vallen in de smaak. Our cold loves, waarin Loze 22 personages tot leven wekt, die via datingapps ...