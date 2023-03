Non-binair vee? Zit daar maar eens mee

Een non-binaire bizon in een animatiereeks voor kinderen, daar blijkt op Netflix geen plaats voor. Is animatie niet bij uitstek het medium om een diverse wereld te tonen?

Jens Roothoofd auteur

In het nieuwe seizoen van Ridley Jones, een reeks voor kinderen op Netflix, komt er een bizon uit de kast. Fred, de sidekick van hoofdpersonage en cowgirl Ridley, is non-binair en wil aangesproken worden met de voornaamwoorden die/hen. Al in de eerdere seizoenen was er sprake van genderfluïde gevoelens, maar pas in de achtste aflevering van dit seizoen spreekt de bizon zich er voor het eerst over uit.

Een non-binair rund, het is voor heel wat ouders van kijkende kinderen een brug te ver. Volgens bedenker Chris Nee vreest Netflix een wokedebat en heeft de streamingdienst daarom alle promotie en specials rond de aflevering in stilte afgevoerd. Ook een nieuw seizoen zou er niet meer inzitten. ‘Dit is het einde van de reeks. Ze hebben ons gecanceld’, schrijft Nee op Twitter. Een reactie van Netflix blijft voorlopig uit.

Een dier in een animatiereeks met een uitgesproken genderidentiteit: het is eerder uitzondering dan regel. Animatie zit echter vol figuren zonder duidelijke biologische gendereigenschappen. Winnie the Pooh heeft geen klokkenspel hangen en Minnie Mouse geen borsten. Toch krijgen ze een gender opgeplakt: Winnie is een man, Minnie een vrouw. Zijn een beer zonder broek en een muis in een jurk echt minder verwarrend dan een bizon die ervoor kiest om man noch vrouw te zijn?

Net zoals Fred moeten kinderen gewoon kunnen zijn wie ze willen zijn en hun gevoelens durven uiten. In het beste geval kan een kind zich herkennen in Fred, in het slechtste denkt het na over de eigen genderidentiteit. En als het kind door te kijken naar non-binair vee een beetje verdraagzamer wordt, dan lijkt me dat eerder een plus- dan een minpunt.

Animatie is het perfecte speelveld voor diversiteit. Welk genre is meer geschikt om kinderen te laten kennismaken met de complexiteit van identiteit, van gender tot afkomst, dan een reeks met pratende dieren, dinosaurussen en mummies? Al is de kans groot dat kinderen in realiteit eerder kijken naar de kleurrijke, bewegende beelden en speelse humor, dan naar het gender van bizon Fred.

