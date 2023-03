Schuilt er een klassieke renner in Jasper Philipsen?

Met een straf nummertje in de Classic Brugge-De Panne toont Jasper Philipsen dat hij meer in zijn mars heeft dan een sprint. Kan hij doorgroeien tot een klassieke renner?

Na twee ritzeges in Tirreno-Adriatico schoot Jasper Philipsen ook raak in de Classic Brugge-De Panne. Hij toonde nog maar eens dat hij meer is dan een van ’s werelds topsprinters, maar kan de 25-jarige Limburger ook uitblinken in het Vlaamse voorjaar? ‘Ik denk dat ik in de eerste plaats nog altijd spurter ben’, bleef hij voorzichtig.

In de jeugd zagen velen de opvolger van Tom Boonen in Philipsen: een jongen uit dezelfde regio, hetzelfde koerstemperament, dezelfde snelle benen, hetzelfde ­flegma ... Niet toevallig vijf jaar geleden in dezelfde Classic Brugge-De Panne ontdekte de wereld voor het eerst de toen 20-jarige Philipsen. Als een duivel uit een doosje sprintte hij naar een derde plaats, achter Elia Viviani en Pascal Ackermann. Ondertussen staat hij al twee jaar op de erelijst van de Scheldeprijs, pakte hij de GP van Denain datzelfde seizoen en ontpopte hij zich tot een topspurter die al twee keer toesloeg in de Tour. Maar in de topkoersen van het voorjaar betaalt hij voorlopig nog leergeld.

Gent-Wevelgem aangestipt

Philipsen heeft gelijk als hij zegt dat hij nog niet weet waar zijn limieten in de Monumenten liggen. Milaan-Sanremo – waar hij vijftiende eindigde – was nog maar zijn ­zevende Monument uit zijn profcarrière. ‘In het openingsweekend was ik wel goed, maar niet met heel veel overschot’, stelde Philipsen. ‘Afgelopen zaterdag voelde ik dat er ook misschien ooit iets mogelijk zou kunnen zijn in Sanremo. De voorwaarde is dat de favorieten een beetje naar elkaar kijken. Dat ik nu iets gemakkelijker die zware koersen kan verteren, geeft me wel ­vertrouwen voor de toekomst.’

Gent-Wevelgem van zondag is de volgende klassieker op zijn bucketlist. Daar wordt zijn soortelijk gewicht voor de Vlaamse kasseiklassiekers nog eens afgemeten. ‘Ik heb die koers aangestipt. Het zal niet gemakkelijk zijn. Maar ik ga wel zeker meedoen, met deze conditie. Er zijn er nog altijd die me kunnen kloppen, hé.’

Uitslag: 1. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) 211 km in 4u38’52”; 2. Olav Kooij (Ned) z.t.; 3. Yves Lampaert; 4. Frederik Frison 1”; 5. Fabio Jakobsen (Ned) 21”

