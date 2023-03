De Standaard Podcast twee keer genomineerd voor Belfius-persprijzen

De Standaard Podcast is twee keer genomineerd voor de Belfius-persprijs (categorie Radio & Podcast). De enige concurrent is een VRT-productie.

De eerste nominatie is er voor drie afleveringen van onze dagelijkse podcast Vandaag, waarin reporter Kasper Goethals de gevolgen van de oorlog in Oekraïne verkent.

Zo was hij in de havenstad Odessa die op dat moment nog relatief aan de oorlog ontsnapte. Hij trok ook naar Kirkenes, een klein stadje helemaal in het noorden van Noorwegen net aan de grens met Rusland. Kirkenes stelt zich nu al de vraag die heel Europa zich in de toekomst zal moeten stellen: hoe gaan we nog samenleven met de Russen?

In een derde podcast reist hij naar Somalië dat kreunt onder de droogte en lijdt door het gebrek aan voedsel en door het gebrek aan aandacht van de wereld. Want de wereld is nog enkel met de oorlog in Oekraïne bezig.

Foto: rr

Het zijn drie afleveringen waarbij Kasper Goethals zijn eigen verhaal opluistert met heel veel geluidsfragmenten die hij ter plekke opnam. Het podcastteam maakte er een mooi geheel van en uw vertrouwde hosts Alexander Lippeveld en Lise Bonduelle begeleiden de drie verhalen.

Beluister hier de genomineerde afleveringen

1. Poetin aast op kroonjuweel Odessa, maar in de straten is het muisstil

2. Alles wat de oorlog in Oekraïne geopolitiek verandert, voelen ze hier in Kirkenes het eerst

3. Geld en aandacht gaan naar Oekraïne, intussen sterft Somalië van de honger

Of luister via uw favoriete podcastplatform

Een tweede nominatie kreeg De Standaard voor ‘Zaad Zonder Naam’. Het is een podcast waarin Wederik De Backer samen met cultuurhistorica Tinne Claes de beginjaren van spermadonatie schetst. Voor spermabanken bestonden toen geen regels. Dokters waren haast doe-het-zelvers die een eigen spermavoorraad aanlegden met zaad van pakweg de brandweerlui uit de naburige kazerne.

Foto: Penelope Deltour

Donorkinderen wisten niet wie hun vader was, spermadonors hadden geen idee hoeveel kinderen ze hadden. ‘Zaad zonder naam’ vertelt het verhaal vanuit de vier hoofdrolspelers: de dokter, de wensouder, de donor en het donorkind. Afsluitend gaat Standaard-journaliste Veerle Beel in gesprek met Tinne Claes en vertellen ze hoe de regelgeving intussen veranderd is (en wat er nog moet veranderen).

-Beluister de reeks Zaad zonder naam hier of luister via uw favoriete podcastplatform.

De derde nominatie voor deze persprijs ging naar Señor Sarens een podcast van de VRT. Daarin trekken Achille Van Ingelgem, Luc Haekens en Max-Lena Vanden Eynde naar Mexico waar tien jaar geleden Jan Sarens, een Vlaamse zakenman van een kranenimperium, werd vermoord.

Welke podcast van deze drie uiteindelijk de persprijs krijgt, weten we in mei.