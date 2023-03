Als de parlementaire onderzoekscommissie besluit dat Boris Johnson het parlement heeft voorgelogen over partygate, moet hij zijn zetel waarschijnlijk opgeven. Ook de geloofwaardigheid van de Britse Conservatieven staat op het spel.

Het was woensdag D-Day voor Boris Johnson. Eindelijk moest hij zich verantwoorden voor een parlementaire onderzoekscommissie rond de vele feestjes die in volle coronacrisis plaatsvonden in zijn ambtswoning ...