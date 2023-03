Celstraf van 26 jaar, maar Antwerpse drugscrimineel ‘Flash’ blijft zaken runnen vanuit gevangenis

De Antwerpse drugscrimineel Yannick ‘Flash’ W. is opnieuw hoofdverdachte in een groot dossier van cocaïnesmokkel. Vanuit zijn cel zou hij een groep hebben aangestuurd die zeker 4,5 ton cocaïne zou hebben ingevoerd. ‘Flash’ liep de afgelopen maanden in totaal al 26 jaar gevangenis op.

Het onderzoek begon nadat de politie een tip had gekregen over een ‘stashhuis’ op Geerdegem-Schonenberg in Mechelen. Er volgde een huiszoeking waarbij meer dan 500 kilo coke werd gevonden, Mechelaar Kevin I. werd opgepakt. Het verdere onderzoek wees uit dat het Mechelse pand en andere locaties in Vlaanderen gebruikt werden voor de stockage van minstens 4,5 ton cocaïne. De speurders brachten een groep mannen in beeld die bij de transporten van de drugs betrokken was en volgens het onderzoek aangestuurd werd door de 35-jarige Yannick ‘Flash’ W., die de zaken regelde vanuit zijn gevangeniscel.

Sinds begin maart pakten de speurders op verschillende plaatsen een groot aantal verdachten op. In Spanje werden eerst Yersen V. (37) en Jonas W. (23) gearresteerd, twee mannen die gerekend worden tot de dichte entourage van drugscrimineel ‘Flash’. ‘Ze werden in samenwerking met de Spaanse autoriteiten, de Spaanse nationale politie-unit Udyco Central en Europol in de omgeving van Marbella gearresteerd’, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts. ‘Tijdens de huiszoekingen in Spanje werden onder meer verdovende middelen en vuurwapens aangetroffen.’

De twee mannen worden beschouwd als de opdrachtgevers en werden reeds gezocht in andere grotere drugsdossiers. Jonas W. werd dinsdag vanuit Spanje overgeleverd aan ons land en woensdag aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen. Voor Yersen V. loopt de overleveringsprocedure nog.

Wietplantage gevonden

Dat brengt de teller op twaalf aanhoudingen in het dossier. ‘Op maandag 6 maart en dinsdag 7 maart heeft de federale gerechtelijke politie van Antwerpen twintig huiszoekingen uitgevoerd in Bonheiden, Keerbergen, Antwerpen, Mechelen, Heist-op-den-Berg, Duffel, Lier, Sint-Katelijne-Waver, Ingelmunster, Koekelare en Gent. Daarbij werden veertien personen tussen 19 en 50 jaar gearresteerd, elf personen werden toen aangehouden. Tijdens de huiszoekingen werden onder meer een cannabisplantage in Antwerpen en één kilo cocaïne aangetroffen’, zegt het parket.

Een deel van de verdachten kwam in het verleden al voor in ‘kleinere’ drugsdossiers. Zo is Mohamed B. mee vervolgd in een dossier rond drugsverkoop door de ‘Bende van Linkeroever’. De uit Spanje overgeleverde Jonas W. werd op zijn beurt begin dit jaar mee vervolgd in een dossier rond de poging tot kidnapping van een havenarbeider. W. werd vrijgesproken bij gebrek aan bewijs.

Bekend bij politie

De Antwerpse crimineel Yannick ‘Flash’ W. geldt als de hoofdverdachte in het dossier. ‘Flash’ is een goede bekende van politie en justitie: hij werd in januari 2021 in Zuid-Spanje opgepakt als verdachte in het dossier rond de ‘Vuittonbende’, die drugstransporten organiseerde. Sindsdien werd hij veroordeeld in tal van dossiers rond de invoer van drugs en de poging tot ontvoering van een havenarbeider, dossiers die voortkomen uit de kraak van de versleutelde berichtenapp Sky ECC.

Recent liep W. ook een celstraf van tien jaar op omdat hij vanuit zijn gevangeniscel zijn familie en vrienden had ingeschakeld om drugs in te voeren en te verkopen. In totaal staat de teller van ‘Flash’ ondertussen op 26 jaar cel. Vermoedelijk blijft het daar niet bij, want hij wordt ook vervolgd in het dossier rond de mishandeling van een brandwacht in de haven van Antwerpen.

