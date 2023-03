Federal Reserve verhoogt rente met slechts 0,25 procentpunt

De Amerikaanse centrale bank is door de bankencrisis wat voorzichtiger geworden.

Vorige week zette de ECB ondanks de problemen in de banksector kordaat door en verhoogde het de rente met 0,5 procentpunt. De Fed, de Amerikaanse tegenhanger van de ECB, daarentegen is wat voorzichtiger geworden. De rente wordt slechts met 0,25 procentpunt verhoogd, tot 4,75 procent.

De Fed verwees in haar begeleidende persbericht nog steeds naar de inflatie die in haar ogen nog steeds te hoog is, maar gaf wel aan dat de bankencrisis – waarbij in de VS drie banken gered moesten worden – negatieve economische gevolgen zal hebben. ‘Het Amerikaanse banksysteem is gezond en veerkrachtig’, stelde de Fed enigszins gerust, maar ze gaf wel aan dat ‘de recente ontwikkelingen waarschijnlijk zullen leiden tot strengere kredietvoorwaarden voor gezinnen en bedrijven.’ Dat zal vervolgens wegen op de economische activiteit, de aanwervingen en de inflatie. Met andere woorden: de bankencrisis helpt de Fed om de economie af te koelen en op die manier de inflatie omlaag te krijgen, waardoor de rente minder hard verhoogd moet worden.

In het persbericht is de Amerikaanse centrale bank vaag over toekomstige renteverhogingen, wat erop kan wijzen dat de cyclus van renteverhogingen er stilaan opzit.

