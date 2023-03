Als het van de partijen Groen en CD&V afhangt, zal u binnenkort overal kunnen zwemmen waar open water is. Maar voor het zover is, moeten nog een aantal obstakels geruimd worden.

Op hete zomerdagen is een frisse duik in het water erg aantrekkelijk, maar dat mag niet zomaar overal. Om meer openbare zwemlocaties in Vlaanderen te creëren, diende Groen een resolutie in waarin ze vraagt ...