Winkels in Brusselse Dansaertstraat mikpunt van vandalen

Vandalen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag de vitrines van enkele luxemodewinkels in de Dansertstraat met graffiti besmeurd. ‘Onze cel graffiti is aan het onderzoeken of ze de stijl herkennen.’

Vandalen hebben het in de nacht van dinsdag op woensdag hebben gemunt op de luxemodewinkels in de Dansaertstraat. Onder meer op de etalages van winkels Stijl, Essentiel en Komono werden er tags geschreven als trop chèr (te duur), nik les riches (naai de rijken), gentrificateur en degage (rot op).

‘Om 7 uur deze ochtend hebben we een melding gehad van de graffiti op de vitrines’, vertelt Sandra De Tandt, politiewoordvoerster van de zone Brussel Hoofdstad/Elsene. ‘Een patrouille heeft vervolgens de vaststellingen gedaan. Zo zijn er op zes verschillende huisnummers tags geplaatst. We gaan er vanuit dat dit het werk is van vandalen.’

De Brussels politie is ondertussen een onderzoek gestart. ‘Onze cel Graffiti gaat nu onderzoeken of ze de stijl of de handtekening herkennen van deze vandalen. Een dossier is daarvoor geopend.’

Lees ook