IMF zegt Oekraïne hulppakket van 15,6 miljard dollar toe

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kent Oekraïne een lening van 15,6 miljard dollar toe. Het geld is bedoeld om de economie van het land op weg te helpen in de richting van het EU-lidmaatschap. De lening moet nog goedgekeurd worden door de raad van bestuur van het IMF, maar daarbij worden geen problemen verwacht.

De lening is het grootste financiële steunpakket sinds Rusland ruim een jaar geleden het land binnenviel. Het is ook de grootste IMF-lening aan een land in oorlog. Verwacht wordt dat het IMF-geld de deur openzet naar meer leningen van internationale geldschieters.

De Oekraïense economie is vorig jaar met ruim 30 procent gekrompen. Veel productiemiddelen zijn vernietigd en de armoede is gestegen. De oorlog heeft ook de begrotingstekorten doen aangroeien. Het IMF prijst de Oekraïense regering voor het handhaven van ‘macro-economische en financiële stabiliteit’. Voor dit jaar verwacht het IMF ongeveer een status quo, al heeft het verloop van de oorlog een grote invloed op de economische prestaties.

Voor de heropbouw van Oekraïne is nu naar schatting zo’n 411 miljard dollar nodig. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Wereldbank, de VN, de EU en de Oekraïense regering. Het cijfer komt overeen met 2,6 keer het bruto binnenlands product van Oekraïne.

