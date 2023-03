Kiezen voor bedrijven uit eigen regio

Voor zijn keuze van favoriete aandelen blijft Kris Kippers, analist van Bank Degroof Petercam, dicht bij huis, met een mix van Belgische en Nederlandse bedrijven.

1Barco

26,14 euro

Na de coronajaren is Barco begonnen aan zijn revival, met een sterke omzet- en winstgroei in 2022. Ook voor 2023 verwacht het bedrijf met 10 tot 15% te groeien met ebitda-marges die boven 14% uitkomen, dus terug het record­niveau van 2019, van vóór corona. Redenen? De terugkeer naar de bioscopen, en de terugkeer van veel werknemers naar kantoor, wat de vraag naar projectoren en ClickShare-vergadersystemen doet stijgen. Met een nieuwe fabriek voor medische beeldschermen in China en meer eigen ­productie van kritieke componenten beschermt Barco zichzelf tegen aanvoerproblemen. De sterke ­balans biedt ruimte voor overnames.

2IBA

16,20 euro

Protontherapie heeft nog niet alles getoond. De brutomarges en het aantal contracten worden verwacht omhoog te gaan nadat IBA’s grootste concurrent beslist heeft om enkel nog dienstenservice aan te bieden. Vandaag is IBA niet enkel afhankelijk van protontherapie, er is ook sterke groei in ‘andere acceleratoren’. Determinerend is het potentieel van Actinium-225, een vernieuwende ­radio-isotoop die nieuwe perspectieven biedt om kanker te behandelen. Hoewel we voorzichtig blijven over de kortetermijn winstgevendheid en de omzetting van het orderboek naar omzet, is de _balans zeer gezond. Het orderboek staat op recordhoogte.

3DSM

113,15 euro

Met de verkoop van de Materials-divisie en de fusie met Firmenich heeft DSM de transitie van een chemiebedrijf naar een leidende producent van ingrediënten voor voedings- en gezondheidsproducten voltooid. De ingrediëntenmarkt is een echte groeimarkt en door haar leidende posities in een aantal segmenten, de mogelijkheden van cross selling en de pijplijn aan innovatieve producten verwachten wij dat DSM de marktgroei nog zal overtreffen. De omzet- en winstgroei in dubbele cijfers moet leiden tot een hogere waardering. Dit alles kan nog versterkt worden als DSM de sterke balans van Firmenich gebruikt voor overnames of het terugkopen van aandelen.