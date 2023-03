Een tuin van 1000 vierkante meter aan het Kanaal

De verbouwing van de voormalige Citroëngarage in Brussel is volop aan de gang. Wie denkt dat het nog even zal duren voor er in Kanal-Centre Pompidou kunst te zien is, heeft het mis. Onder de titel Façade pakken drie kunstenaars, elk voor een half jaar, de gigantische vitrine in die intussen in de stellingen staat.

Fred Debrock

De Française Laure Prouvost, die een atelier in Molenbeek heeft, bijt de spits af. Haar bijdrage beslaat een oppervlakte van 1.000 vierkante meter en stelt een post-apocalyptische tuin voor. Bloemen en planten duiken uit het skelet van het gebouw op, omgeven door organische vormen en tentakels. Twee bloemen verstrengelen zich boven de woorden ‘We belong’. Ook elders duiken flarden tekst op, in verschillende talen.

Met haar gigantische installatie wil Prouvost een speelse, prikkelende vorm van optimisme uitstralen. Ze droomt van een ‘zachte toekomst’ en toont de mens in harmonie met de natuur, klaar voor transformatie en vernieuwing. Op zondag 25 maart om 16 uur wordt het werk ingehuldigd met een parade. (gvds)