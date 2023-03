De afgelaste iftar voor lgbti-personen in de Roma beroert de gemoederen. Voor het eerst reageert Merhaba, de beweging die het evenement mee organiseerde. ‘Er zijn fysieke bedreigingen geuit.’

Op de kantoren van Merhaba in centrum Brussel zijn Sofi en Yasmina nog aan het bekomen van alle commotie. Sofi is medeorganisator van de Queer Iftar, Yasmina is bestuurslid en al tien jaar vrijwilliger ...