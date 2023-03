Na heisa over pensioenextra’s: hoeveel mag een parlementslid verdienen?

De heisa rond de pensioenbonussen van oud-Kamervoorzitters Herman De Croo en Siegfried Bracke is het zoveelste schandaal in een rij dat de antipolitiek voedt. Toch is de kans groot dat het bij verontwaardiging blijft. Waarom is transparantie over het loonbriefje van een politicus zo moeilijk? En hoeveel zou een parlementslid eigenlijk mogen verdienen?