Jasper Philipsen wint Brugge-De Panne na waaierspektakel

Jasper Philipsen is naar de overwinning in de Classic Brugge-De Panne gereden. Hij klopte Olav Kooij en Yves Lampaert in de spurt. Door de weersomstandigheden maakten de waaiers er een heroïsche koers van.

Vijf vluchters probeerden de dans te ontlopen, maar werden na een aanval van 100 kilometer gegrepen. De overige 100 kilometer hadden gezien de druilerige en winderige weersomstandigheden misschien wel een waaierspektakel in petto.

En dat kregen we ook. Nog voor de tweede passage over de aankomstmeet in De Panne had een groep van een dertigtal renners een gat. Daarbij onder meer Yves Lampaert en Caleb Ewan. Andere snelle mannen als Fabio Jakobsen, Thijssen, Groenewegen en Ackermann zaten bij de achtervolgers. Na bijna 30 kilometer kwamen zij weer aansluiten, de hergroepering was een feit.

Dan was het aan Alpecin-Deceuninck om de koers op z’n kop te zetten. Ballerstedt en Rickaert, die nog maar aan z’n tweede koers van het seizoen bezig is na zijn lange blessure, stoomden fel door. Zo kwam er opnieuw een schifting. In de eerste groep telden we vooral mannen van Soudal-Quick Step en Alpecin-Deceuninck. Jakobsen werd op zijn beurt nog begeleid door ploegmaten als Van Lerberghe, Ballerini of Lampaert.

Een duel tussen de twee sprinters werd het uiteindelijk niet want er bleven met nog 15 kilometer voor de boeg vier enkelingen over. Lampaert, Philipsen, Kooij en Frison. Jonas Rickaert voorkwam quasi in z’n eentje dat de achtervolgende groep opnieuw kon komen aansluiten.

In de laatste meters ging Yves Lampaert van ver aan op de Zeelaan maar hij werd nog geremonteerd door Philipsen en Kooij.

