Alweer is het drugsgebruik in Europa gestegen, en opnieuw komt België met de hoogste cijfers. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van afvalwater van het Europees waarnemingscentrum voor drugs.

Het zal ondertussen weinigen nog verbazen, maar in Antwerpen wordt er heel wat coke gesnoven. Voor het zoveelste jaar op rij voert Antwerpen de lijst aan van plaatsen waar de meeste cocaïnesporen worden teruggevonden in het afvalwater. Ten opzichte van 2021 zou het cocaïnegebruik er met vijftig procent zijn gestegen. In Brussel en Amsterdam ligt de stijging rond 28 procent.

Sinds 2011 onderzoekt het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving het Europese druggebruik door afvalwater in steden te onderzoeken. In 2022 werden tussen maart en april stalen genomen in 104 steden om het gebruik van cocaïne, amfetamine, methamfetamine, MDMA of ecstasy, ketamine en cannabis te meten.

Voor amfetamines staat Antwerpen opnieuw in de top drie, net achter Gävle en Sandviken in Zweden. Voor MDMA of ecstasy staat de stad op nummer twee, achter Amsterdam. Voor cannabis en ketamine waren er geen metingen in België.

Door op zoek te gaan naar de afvalproducten die overblijven nadat drugs door het menselijke lichaam zijn verwerkt, kunnen de onderzoekers schatten hoeveel drugs er in een bepaalde stad worden gebruikt.

De afvalwateranalyses zijn leerrijk, maar je kunt er niet alles uit afleiden. Zo gebeuren er geen metingen in Frankrijk en in Groot-Brittannië zijn er alleen onderzoekscijfers voor Bristol. Ook in heel wat Oost-Europese landen gebeuren er geen metingen.

Lees ook