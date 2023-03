Brandalarm en twee Antwerpse kabinetten ontruimd omdat … de schepen spek met eieren stond te bakken

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Van Afrika

‘Je kan geen regering leiden vanuit het buitenland.’ Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens ergerde zich blauw aan de afwezigheid van vijf van de negen Vlaamse ministers woensdag in het Vlaams Parlement. Minister-president Jan Jambon (N-VA) is op zending in Bilbao. De ministers Lydia Peeters (Open VLD) en Zuhal Demir (N-VA) zijn de Atlantische Oceaan overgestoken om de VN-Waterconferentie in New York bij te wonen. Ook minister Benjamin Dalle (CD&V) zit in de VS. Minister Matthias Diependaele (N-VA) volgt het spoor van koning Filip in Zuid-Afrika.

Tot in Amerika

Wegens dat ‘gebrek aan respect voor de Vlaamse democratie’ verliet de Vlaams Belang-fractie woensdagmiddag collectief het Vlaamse halfrond. De actie had nog indrukwekkender kunnen zijn als alle Vlaams Belang-Parlementsleden hadden meegedaan. Maar Bart Claes, Carmen Ryheul en Wim Verheyden waren er niet. Volgens Vlaams Parlementsvoorzitster Liesbeth Homans (N-VA) waren zij op zending. In het buitenland dus.

Vanop de Himalaya

Ook bij de andere oppositiepartijen was er ongenoegen over zoveel afwezige ministers. En dan zeker over Peeters en Demir, die dezelfde VN-conferentie bijwonen. Alsof één Vlaamse vertegenwoordiger niet volstond. Ook Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) erkende dat zo’n hoog aantal afwezigen ‘niet zo handig’ is.

Tot in de woestijn

Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) zat woensdagmiddag alleen op de regeringsbanken om de klachten in ontvangst te nemen. Hij beloofde de boodschap over te brengen en gaf toe dat dit een ongelukkige samenloop van omstandigheden was. ‘We moeten niet minder naar het buitenland gaan, maar wel beter afspreken en coördineren.’

Dat kunnen dan misschien ook de parlementsleden zelf. Woensdag waren in totaal twintig parlementsleden afwezig. Dertien van hen waren op zending in het buitenland.

Brandalarm

De Antwerpse schepenen Peter Wouters en Els van Doesburg moesten woensdagmiddag hun kabinetten deels ontruimen wegens brandalarm, schrijft Gazet van Antwerpen. Lang duurde het niet, want de oorzaak van het alarm werd snel gevonden: schepen Wouters zat in een van de kleine keukens zijn lunch te bereiden: spek met eieren.