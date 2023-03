KV Oostende staat te koop: Chinese eigenaars van Wolverhampton tonen interesse

KV Oostende dreigt niet alleen sportief te degraderen, het heeft ook vers geld nodig om zijn proflicentie te halen. Daarom staat de kustclub in de etalage. De Chinese investeringsmaatschappij Fosun, eigenaar van het Engelse Wolverhampton, is een kandidaat-overnemer.

Het zijn nerveuze tijden bij KV Oostende. De kustploeg heeft nog vier matchen om weg te raken van de degradatieplaatsen, en bovendien zijn er financiële kopzorgen. Het ziet er niet naar uit dat Oostende zijn proflicentie in eerste zit zal halen. De club kampt met financiële tekorten en de huidige Amerikaanse eigenaars zijn maar moeilijk te overtuigen om er nog eens extra centen in te pompen. Paul Conway, het gezicht van het Amerikaanse investeringsfonds achter KV Oostende, laat steeds minder van zich horen. Hij beloofde zijn partners indertijd fikse rendementen, maar nu krijgen de Amerikanen vanuit de Diaz Arena voortdurend de vraag om extra te investeren.

Gezocht: 7 miljoen

KV Oostende heeft zo’n 7 miljoen euro extra nodig om zijn licentie te krijgen en leefbaar te blijven, maar een pure kapitaalsverhoging zit er niet in. De Amerikaanse eigenaars zouden wel een lening toestaan van zo’n 3 miljoen euro die op termijn terugbetaald moet worden (inclusief interesten), maar ook met die injectie gaapt er nog een flink gat. De resterende 4 miljoen zou pas op tafel komen als er zicht is op een overname door een kapitaalkrachtige groep.

KV Oostende staat dus te koop en hoewel de club momenteel weinig sexy oogt, is er toch interesse. De belangstelling komt vooral van zakenlui die vaak al Engelse clubs bezitten en een of meerdere Europese satellietclubs zoeken. De bedoeling: er jonge, buitenlandse talenten stallen die over Het Kanaal niet onmiddellijk een werkvergunning krijgen.

De meest concrete piste luistert voorlopig naar de naam Fosun. Dat is de Chinese investeringsmaatschappij die in 2016 zo’n 54 miljoen euro ophoestte voor Premier League-club Wolverhampton. De groep toonde in 2019 trouwens al eens interesse in KVO en haar ceo Guo Guanchang heeft een geschat vermogen van 5,42 miljard euro. Eerstdaags komt een delegatie alvast verkennende gesprekken voeren in Oostende.

Voor symbolische euro?

Of het tot een deal komt, hangt onder meer af van de vraagprijs. Volgens de Britse krant The Guardian bedraagt die minstens 10 miljoen euro, maar dat is wellicht relatief. Sommige bronnen beweren zelfs dat Oostende te koop is voor een symbolische euro als de toekomstige eigenaar bereid is alle schulden en tekorten te vereffenen. Overigens moet ook nagegaan worden wat er met de aandelen van Frank Dierckens gebeurt. De Belgische zakenman bezit nog altijd een minderheidsparticipatie en heeft altijd gezegd dat hij liefst aan boord blijft om de lokale verankering te waarborgen.

In elk geval moeten de huidige Amerikaans eigenaars iets ondernemen om KV Oostende drijvende te houden. Conway en co. beloofden veel toen ze de kustclub in 2020 kochten, maar maakten weinig beloftes waar. De beste spelers werden verkocht en KVO staat op de rand van de afgrond.

