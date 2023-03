Al sinds de aanleg van een stuwdam in 1963 staat in het Spaanse Catalonië een eeuwenoud kerkje onder water. Maar door de aanhoudende droogte in de regio is het gebouw uit de elfde eeuw sinds kort opnieuw zichtbaar. ‘In de 66 jaar dat ik leef heb ik de kerk nog nooit in haar totaliteit gezien’, getuigt een lokale bewoner.

Spanje wordt getroffen door een meerjarendroogte, zo maakte het meteorologisch instituut Aemet vorige week bekend. 2022 was er bovendien het warmste en op vijf na droogste jaar sinds 1961.

In Catalonië zijn daardoor verschillende stuwmeren zo goed als drooggevallen. Nu het peil zo laag is, is aan de zeven miljoen bewoners, de industrie en de landbouw gevraagd om op water te besparen. Drinkwater mag niet gebruikt worden voor het wassen van auto’s en voor het vullen van zwembaden.

Ook Italië heeft er een winter met bijzonder weinig neerslag op zitten. Dat is zichtbaar op verschillende plaatsen in het land: van verdroogde kanalen in Venetië, tot een uitzonderlijk laag waterpeil in het Gardameer:

Droogte legt wandelpad naar eiland bloot in Gardameer

