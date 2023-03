De Britse oud-premier Boris Johnson verschijnt woensdagnamiddag voor een parlementaire commissie die onderzoekt of hij het Lagerhuis doelbewust heeft misleid tijdens Partygate. De conclusie kan het einde van zijn politieke carrière betekenen. U kunt de hoorzitting hierboven live volgen.

Heeft Boris Johnson het Britse Lagerhuis misleid tijdens en na de coronacrisis? Wist hij dat coronafeestjes op vrijdagmiddag vaste prik waren terwijl hij in het parlement volhield dat iedereen zich aan de regels hield? En hield hij zich zelf aan de regels? Woensdagmiddag houdt een parlementaire onderzoekscommissie een langverwachte hoorzitting waarin de vraag centraal staat of hij heeft gelogen in het Lagerhuis. En als dat zo is, was dat ‘roekeloos, onopzettelijk of welbewust’?

BoJo moest in juli ontslag nemen na een opeenvolging van schandalen die de naam Partygate kregen. Hij verklaarde in het parlement dat ‘alle regels te allen tijde werden nageleefd’, maar een onderzoekscommissie onderstreepte in een tussentijds rapport dat ‘elementen sterk suggereren dat er sprake is van schendingen van de anticovid-regels en dat Johnson dit had moeten weten’. De commissie verwacht nu een duidelijke uitleg.

In een schriftelijke verklaring heeft Johnson dinsdag erkend dat hij het parlement verkeerd heeft geïnformeerd over de affaire, maar hij ontkent ten stelligste de aantijging dat hij dat met opzet zou hebben gedaan. Hij vindt dat er geen enkel bewijs in het rapport staat dat hij opzettelijk het parlement heeft voorgelogen.

Johnson doet er ondertussen alles aan om het parlementair onderzoek in diskrediet te brengen. Hij zou volgens de Britse pers werken aan een ‘buitengewone verdediging en een boeiend dossier’. Bondgenoten van de Conservatieve ex-premier beschuldigen de onderzoekers ervan dat ze vertrouwen op zwak bewijsmateriaal, dat werd verzameld door een voormalige ambtenaar die door Labour werd aangeduid.

Rollenspellen

De commissie deelt uiteindelijk haar bevindingen met het Lagerhuis, maar dat kan nog enkele weken duren. Als ze vaststelt dat Johnson het parlement inderdaad heeft misleid, komt ze ook met advies over een gepaste sanctie. Is dat een schorsing van langer dan tien dagen, dan volgt automatisch een petitie of er tussentijdse verkiezingen moeten komen in Johnsons kiesdistrict Uxbridge and South Ruislip.

Met hulp van een team advocaten heeft Johnson zich grondig voorbereid op de zitting. Ze is live op tv te zien en zou zo’n vier uur duren. Ook de zeven leden van de onderzoekscommissie komen beslagen op het ijs en hebben geoefend met rollenspellen.

