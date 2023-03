Stromae annuleert drie concerten in Frankrijk

Stromae (38) heeft drie concerten in Frankrijk geannuleerd vanwege medische redenen.

‘Met veel spijt moeten we meedelen dat het optreden van Stromae niet doorgaat’, zo meldt Zénith, de concertzaal in Straatsburg. Behalve dat concert zijn ook de shows op 23 en 24 maart in Amnéville geannuleerd. ‘Medische redenen’, luidt de uitleg.

Vorige week speelde Stromae nog drie keer in een uitverkocht Paleis 12, de komende maanden was de rest van Europa aan de beurt voor zijn Multitude-tour. In totaal zou hij dit jaar 54 concerten spelen.

Via sociale media laten de verantwoordelijken van Zénith al weten dat gekochte tickets kunnen worden terugbetaald. Al hoeven fans nog niet meteen het ergste te vrezen. Tot nader order gaat het volgende concert op de agenda, 29 maart in Nantes, nog wel door.

