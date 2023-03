Hendrickx doet op WK mee voor medailles, ook Pinzarrone naar finale met persoonlijk record

Uittredend vicewereldkampioene Loena Hendrickx maakte woensdag tijdens de korte kür één schoonheidsfoutje, maar ze doet nog steeds mee voor de medailles. Vrijdag mag ze zich meten met de wereldtop in de finale, de vrije kür. Nina Pinzarrone stootte ook door naar de vrije kür.

En of ze Loena Hendrickx kennen in Tokio. Kunstschaatsen is big in Japan, als de vice-wereldkampioene van vorig jaar werd ze eerder dit seizoen uitgenodigd voor een galashow in Japan. Ze werd ook nu fel aangemoedigd, er hingen ook enkele Belgische vlaggen in de imposante zaal die voor sportwedstrijden aan meer dan 20.000 man plaats biedt. Hendrickx is al jaren een gevestigde naam aan de top. Alleen: dit seizoen verliep tot nu toe moeizaam. Op het EK, eind januari, ging ze voor goud, het werd zilver. Ze werd toen geplaagd door een moeizame voorbereiding: een relatiebreuk, twijfels …

Hendrickx nam in de aanloop naar dit WK de sportpsychologe en gewezen topatlete Eline Berings in de arm. Hendrickx moest weer meer leren genieten van de sport, de twijfels in haar hoofd zo veel mogelijk opruimen.

In Saitama rechtte ze de rug. Hendrickx maakte één schoonheidsfoutje op haar vierde element, landde net niet en raakte de grond, maar werkte voor het overige voorbeeldig haar kür af. Ze staat voorlopig vijfde (71.94). Belangrijker: ze genoot weer zichtbaar. Dat zei ze ook tegen haar broer/coach toen ze van het ijs stapte: ‘Ik heb er gewoon van genoten’.

Uittredend wereldkampioene Kaori Sakamoto, ook de bronzenmedaillewinnares op de Olympische Spelen van Peking 2022 na twee Russinnen, was de chouchou van het publiek. En of ze haar status bevestigde: ze leidt los met 79.24 punten.

Dark horse Mai Mihara

Daarna ligt alles dicht bij elkaar. Een dark horse voor de medailles is een andere Japanse thuisrijdster, Mai Mihara. Net als Hendrickx is ze 23 jaar, maar ze bleef liefst zes jaar weg van het internationale kunstschaatsen, nadat ze in 2017 had gedebuteerd met een vijfde plek. Ze belandde nadien in het ziekenhuis met een chronische ontsteking van de gewrichten, waardoor ze haar carrière voortijdig dreigde te moeten beëindigen. Nu is ze helemaal terug, ook zij kreeg een staande ovatie. Ook de Zuid-Koreaanse Haein Lee en de Amerikaanse Isabeau Levito zijn lang niet uitgeteld.

Straffe Pinzaronne

De zestienjarige Belgische Nina Pinzarrone kende een WK-debuut in stijl. Haar seizoen kon sowieso al niet meer stuk na haar eerste EK, eind januari. Vijfde, nooit debuteerde een Belgische beter op een EK. Op haar WK-debuut deed ze het prima. Ondanks een hapering in de eerste sprong knokte ze zich terug in haar kür en pakte een vet persoonlijk record (62.04). ‘Ik ben ongelooflijk blij om hier te zijn en te kunnen schaatsen voor zo veel volk.’

Nina Pinzarrone. Foto: REUTERS

Ze begint als veertiende aan de finale. Op basis van haar persoonlijk record kan Pinzarrone op een superdag in de top tien van de wereld uitkomen.

Ook de achttienjarige Jade Hovine debuteerde op het WK. Ze schaatste een persoonlijk record op de korte kür (54.10). Als 26ste na de korte kür kwam ze twee plaatjes tekort voor een plek in de finale. ‘Toch genoot ik van elk moment vandaag’, zei ze in de mixed zone.

Vrijdag wordt de finale, de vrije kür die voorbehouden is aan de beste 24 schaatssters na de korte kür, verreden vanaf 9.20 uur Belgische tijd. Nog altijd zijn de Russinnen – in theorie spelen drie Russinnen door hun viervoudige sprongen altijd mee voor de medailles – niet toegelaten wegens de Russische inval in Oekraïne.

