Jeroom verliest moeder aan kanker

Illustrator en tv-maker Jeroom Snelders heeft afgelopen maandag afscheid moeten nemen van zijn moeder. Ze stierf na een kort gevecht tegen kanker. Dat meldt Play 4.

Jeroom heeft net de docureeks Boris afgewerkt, waarin ook zijn moeder te zien is. In dat tv-programma trekt hij met Bockie De Repper en Jonas Geirnaert naar Canada om de droomreis van zijn overleden broer te maken. Jerooms broer Boris overleed aan kanker toen hij twintig was. De reeks wordt op 29 maart op Streamz en op 5 april op Play4 uitgezonden. ‘Na overleg met alle betrokkenen werd beslist om de antenneperiode van Boris niet te wijzigen’, liet Play 4 weten.