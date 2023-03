Ziekenhuizen beslissen voortaan zelf wanneer het mondmasker nog nodig is

De regeringen stappen af van de absolute verplichting om een mondmasker te dragen in de ziekenhuizen. Die zullen nu zelf kunnen kiezen waar het mondmasker nog verplicht is of niet.

Als u als patiënt naar het ziekenhuis gaat, houdt u toch maar beter nog altijd een mondmasker paraat. Want het is straks goed mogelijk dat u in het ene ziekenhuis wel nog een mondmasker moet dragen en in het andere niet. Of dat u in een bepaalde afdeling van het ziekenhuis of tijdens een consultatie wel een mondmasker moet dragen, maar in de ziekenhuisgangen niet.

De ministers van Volksgezondheid beslisten woensdag namelijk om komaf te maken met de algemene verplichting om een mondmasker te dragen in de ziekenhuizen. Voortaan wordt er ook gewerkt met drie niveaus, afhankelijk van de hoeveelheid virus die circuleert. Momenteel zouden we ons in tussenniveau 2 bevinden.

In die fase is mondmaskers dragen alleen een aanbeveling en geen verplichting meer voor de zorg. Met andere woorden: de ziekenhuizen, waar het mondmasker tot voor kort nog verplicht was, kunnen vanaf nu zelf beslissen waar het mondmasker al dan niet gedragen moet worden. Ze kunnen het bijvoorbeeld nog aanbevelen als je een gesprek hebt met een arts, of bij een lokale risico-inschatting. Maar ze kunnen evengoed oordelen dat het nergens meer nodig is.

Betere communicatie

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) reageert tevreden op de afschaffing van de verplichting. ‘Uiteraard moeten we onze zorgverleners en kwetsbare mensen beschermen. Maar zorgverleners kunnen intussen zelf goed inschatten wanneer het nodig is om een mondmasker te dragen’, benadrukt ze.

Crevits wijst erop dat het wel nog altijd een aanbeveling is bij (sterke) viruscirculatie. ‘We bieden de zorg ook een algemeen duurzaam kader om die lokale inschatting te maken. Iedereen blijft ook vrij om het te gebruiken als ze zich daar beter bij voelen of als ze kwetsbaren willen beschermen. Maar het mondmasker mag de communicatie en relatie tussen de patiënt, bezoeker en arts niet meer moeilijker maken. Voor de Vlaamse sectoren wordt er nu in overleg bekeken om de richtlijnen aan te passen.’

