Kamer verleent medewerking aan federaal parket over pensioenbonussen

In het parlement leeft geen bezwaar om mee te werken aan het onderzoek van het federaal parket over de pensioenbonussen van topambtenaren. Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) heeft daarover een mail gestuurd naar de leden van het bureau.

De pensioendienst heeft het dossier over de mogelijke overschrijding van het pensioenplafond overgemaakt naar het federaal parket. In dat proces belooft ook de Kamer zijn medewerking.

Het gaat slechts om één betrokken partij die naar het federaal parket trekt om de zaak te onderzoeken: de pensioendienst. Een andere betrokken partij is de Kamer, die ook instaat voor een deel van de betalingen aan topambtenaren. Over het geld dat namens de Kamer werd gestort, is nog geen dossier overgemaakt aan het federaal parket.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de Kamer het dossier van de onwettige pensioenbonussen had doorgestuurd naar het federaal parket. Dat klopt niet. De Kamer kan dat in de toekomst echter wel nog doen, maar daarvoor moeten nog allerlei juridische hordes genomen en wordt nog op adviezen gewacht.

