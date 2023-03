KMI voorspelt nu ook uw risico op hooikoorts

Last van berkenpollenallergie of hooikoorts? Het risico op blootstelling op berken- en graspollen kunt u voortaan checken in de app en op de website van het KMI.

Het pollenseizoen van de els en de hazelaar is amper voorbij of daar zijn de berkenpollen al. De katjes van de Belgische berken kleuren pas over een paar weken geel van het stuifmeel. Maar de Franse berk staat wel al in bloei, en die pollen uit Frankrijk komen over een paar dagen onze richting uit. Dat betekent voor veel mensen die allergisch reageren op berk: snotteren, niezen en jeukende ogen, ademhalingsproblemen en/of smaak- en geurverlies.

• POLLENKALENDER. Wapen uzelf tegen hooikoorts

Maar er is ook een opsteker: tegelijk met het nieuwe berkenpollenseizoen lanceert het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) in samenwerking met Sciensano een voorspellingsmodel dat het risico op blootstelling aan berken- en grassenpollen op voorhand inschat. Het model, dat in de app en op de website van het KMI terug te vinden is, combineert de concentraties van de berken- en grassenpollen in de lucht met de weersvoorspellingen om dat risico in te schatten. Voorlopig kleurt de kaart van België nog niesvrij groen, maar dat zal de komende dagen dus veranderen.

Douchen en spoelen

Berken lokken van alle bomen in België het vaakst allergisch reacties uit, maar ook de els en de hazelaar bezorgen allergiepatiënten van de berk vaak loopneuzen en jeukende ogen omdat ze tot dezelfde berkenfamilie behoren. Dit jaar is het hazelaar- en elzenseizoen relatief lang geweest. Door de klimaatopwarming produceren de els, de hazelaar en de berk meer stuifmeel. Het seizoen begint ook vroeger.

Katjes aan een hazelaar, die ook tot de berkenfamilie behoort. Foto: Rob Engelaar

Volgens Scienscano heeft minstens een op de tien Belgen last van allergische symptomen als ze in contact komen met het stuifmeel van de berk, de hazelaar of de els. Wie last heeft van een allergie, raadt Scienscano aan om een mondmasker te dragen. Ook de neus spoelen met fysiologisch water – een zoutoplossing – of een douche nemen kan helpen om de symptomen te verlichten. De was buiten laten drogen of het raam opendraaien tijdens autoritten is daarentegen geen goed idee.

Lees ook